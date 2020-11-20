За сутки на Украине выявили 14 тысяч 575 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 549 детей и 613 медработников

Коронавирус: ученые предупредили гипертоников о большой опасности © REUTERS, Valentyn Ogirenko За все время пандемии на Украине заболели 598 085 человек, умерли 10 598.