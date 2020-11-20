Коронавирус: ученые предупредили гипертоников о большой опасности
Коронавирус: ученые предупредили гипертоников о большой опасности
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 598 085 человек, умерли 10 598.