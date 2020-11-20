Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 598 085 человек, умерли 10 598.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 598 085 человек, умерли 10 598.
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