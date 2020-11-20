Украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, известный публике как Потап, поделился с поклонниками новыми подробностями своей личной жизни, а именно тесным общением с оперной певицей Марией Максаковой. Общие снимки звезды разместили в своем Instagram 19 ноября

У Каменских есть ребенок, и отец не Потап © Настя Каменских/Инстаграм

«Приятная встреча с Марией Максаковой», — подписал фотографию Потап. Точно такой же пост выложила и сама оперная певица, но с другим комментарием: «Аааааааах, какой!!!»

Поклонники удивились такому тандему, кто-то даже запереживал, не отразится ли близкое общение Потапа с другой женщиной на его браке с певицей Настей Каменских.

«А Настя ревновать не будет?», «А неплохо было бы вам сотрудничать», «Очередного кобеля нашла…. пошла по рукам Машка», — оценили публикацию пользователи.

Где именно звезды встретились и с какой целью, они не рассказали, но атмосфера на фото очень похожа на ресторан, отметили подписчики.

Мария Максакова — оперная певица, экс-депутат Госдумы РФ, вдова убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году супруги переехали в столицу Украины, а в марте 2017 Вороненков был застрелен неизвестным в центре Киева. Максакова осталась жить на Украине, однако сохранила гражданство РФ и Германии.