Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Об этом 20 ноября сообщил президент Сербии Александр Вучич в Instagram

«Для меня было честью, что вас знал. Такие, как вы, никогда не уходят», — написал глава государства.

Коронавирус побежден? Сербский президент отменяет карантин © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В минувшее воскресенье медики подтвердили усиление сердечной недостаточности у предстоятеля Сербской церкви, но тогда состояние удалось стабилизировать.

Патриарх Сербский, в миру Мирослав Гаврилович, родился в селе Видова под городом Чачак в центральной Сербии 28 августа 1930 года. СПЦ во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию друга России и многократно встречался с представителями российского руководства.