«Для меня было честью, что вас знал. Такие, как вы, никогда не уходят», — написал глава государства.
Накануне Сербская православная церковь (СПЦ) сообщила, что состояние здоровья 90-летнего патриарха Иринея, который 4 ноября был госпитализирован с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде, ухудшилось. Отмечалось, что консилиум медиков при участии врачей из РФ следит за его клиническим состоянием.
В минувшее воскресенье медики подтвердили усиление сердечной недостаточности у предстоятеля Сербской церкви, но тогда состояние удалось стабилизировать.
Патриарх Сербский, в миру Мирослав Гаврилович, родился в селе Видова под городом Чачак в центральной Сербии 28 августа 1930 года. СПЦ во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию друга России и многократно встречался с представителями российского руководства.