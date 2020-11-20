Уроженка Закарпатской области певица Лолита Милявская прокомментировала призыв коллеги, исполнителя Валерия Меладзе, о бойкоте новогодних огоньков из-за коронавирусного карантина. Соответствующее видео артистка выложила в Instagram 19 ноября

Милявская попросила своих поклонников не осуждать звезд, жалующихся на материальные трудности, но заявила, что не согласна с Меладзе в части саботажа новогодних программ.

«Честно скажу, я из тех людей, кто в огоньки ходить не хотел, но в этом году поняла, что надо создавать людям настроение. Наверное, это и есть наш маленький миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо. Это я лично про свой репертуар говорю», — заявила артистка.

История началась с того, что несколько дней назад певец Валерий Меладзе призвал коллег по музыкальному цеху бойкотировать новогодние съемки в знак протеста против карантина. Часть звезд, в частности Лев Лещенко, поддержали идею Меладзе.

Пусть особняки продают: в сети разнесли Елену Воробей за просьбу о льготах для звезд © РИА Новости, Анатолий Медведь | Перейти в фотобанк Елена Воробей даже попросила российские власти помочь работникам шоу-бизнеса льготами на продукты. Поведение артистов осудили простые люди, назвав звезд «зажравшимися», и предложили им «продавать особняки».

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Правительство Российской Федерации не рассматривает меры поддержки шоу-бизнеса.