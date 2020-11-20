Панихида организована в духе мастера, гроб с его телом на сцене будет стоять стеклянный, или, как его назвали работники театра, «хрустальный». Но решение использовать именно такой, рассказал директор театра Валерий Райков, продиктовано, скорее, заботой о безопасности.
«Роман Григорьевич скончался от тромбоэмболии, но, поскольку в заключении написано, что умер он от COVID-19, многие люди, особенно пожилые, побоятся прийти прощаться с ним», — сказал Райков.
Поэтому, пояснил он, сотрудники театра нашли гроб со стеклянной крышкой, чтобы люди могли спокойно попрощаться с маэстро, не переживая за свое здоровье. Кроме того, уточнил директор театра, гроб соответствует стилю мастера и его экстравагантности.
Также руководство театра приняло решение, что прощаться с режиссером будут не в церкви, а в театре, созданном самим Виктюком. Зал рассчитан на 550 мест, в нем отведут отдельные ложи для актеров и прессы.
Райков рассказал, что в скором будущем в театре появится музей Романа Виктюка. Его экспонатами станут коллекция дисков режиссера, рукописи, портреты и наряды артиста.