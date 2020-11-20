В 11 утра в пятницу, 20 ноября, начнется прощание с режиссером Романом Виктюком. После панихиды, которая пройдет в его театре, тело отправится на родину артиста — во Львов, где и будет предано земле, написал «Московский комсомолец» 19 ноября

Панихида организована в духе мастера, гроб с его телом на сцене будет стоять стеклянный, или, как его назвали работники театра, «хрустальный». Но решение использовать именно такой, рассказал директор театра Валерий Райков, продиктовано, скорее, заботой о безопасности. В последнем интервью Виктюк назвал своего любимого президента Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Роман Григорьевич скончался от тромбоэмболии, но, поскольку в заключении написано, что умер он от COVID-19, многие люди, особенно пожилые, побоятся прийти прощаться с ним», — сказал Райков.

Поэтому, пояснил он, сотрудники театра нашли гроб со стеклянной крышкой, чтобы люди могли спокойно попрощаться с маэстро, не переживая за свое здоровье. Кроме того, уточнил директор театра, гроб соответствует стилю мастера и его экстравагантности.

Также руководство театра приняло решение, что прощаться с режиссером будут не в церкви, а в театре, созданном самим Виктюком. Зал рассчитан на 550 мест, в нем отведут отдельные ложи для актеров и прессы.

Райков рассказал, что в скором будущем в театре появится музей Романа Виктюка. Его экспонатами станут коллекция дисков режиссера, рукописи, портреты и наряды артиста.