Латвия отказывается проводить чемпионат мира по хоккею с Белоруссией
Латвия отказывается проводить чемпионат мира по хоккею с Белоруссией
© РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
По его словам, президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель собирается с визитом в столицу РФ, чтобы обсудить подробности переноса части этапов с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

«Большая новость: ИИХФ перенесет чемпионат мира из Беларуси в Москву. Рене Фазель направляется в Россию, чтобы встретиться с Третьяком по этому поводу. Соведущая Латвия сохранит свои игры», — написал он.

Латвия также останется страной — организатором турнира.

Чемпионат мира должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге (Латвия) и Минске (Белоруссия).