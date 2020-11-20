Международная федерация хоккея на льду отменит проведение части этапов чемпионата мира 2021 года в Минске, где продолжаются массовые акции против президентства Александра Лукашенко. Вместо этого турниры пройдут в Москве. Об этом 19 ноября сообщил журналист The Hockey News Райан Кеннеди в своем Twitter

Латвия отказывается проводить чемпионат мира по хоккею с Белоруссией © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Рене Фазель собирается с визитом в столицу РФ, чтобы обсудить подробности переноса части этапов с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

«Большая новость: ИИХФ перенесет чемпионат мира из Беларуси в Москву. Рене Фазель направляется в Россию, чтобы встретиться с Третьяком по этому поводу. Соведущая Латвия сохранит свои игры», — написал он.

Big News: the IIHF will be moving the World Championship from Belarus to Moscow. Rene Fasel is heading to Russia to meet with Tretiak on the matter. Co-host Latvia will keep its games. — Ryan Kennedy (@THNRyanKennedy) November 19, 2020

Латвия также останется страной — организатором турнира.

Чемпионат мира должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге (Латвия) и Минске (Белоруссия).