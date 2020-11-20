По его словам, президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель собирается с визитом в столицу РФ, чтобы обсудить подробности переноса части этапов с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.
«Большая новость: ИИХФ перенесет чемпионат мира из Беларуси в Москву. Рене Фазель направляется в Россию, чтобы встретиться с Третьяком по этому поводу. Соведущая Латвия сохранит свои игры», — написал он.
Big News: the IIHF will be moving the World Championship from Belarus to Moscow. Rene Fasel is heading to Russia to meet with Tretiak on the matter. Co-host Latvia will keep its games.— Ryan Kennedy (@THNRyanKennedy) November 19, 2020
Латвия также останется страной — организатором турнира.
Чемпионат мира должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге (Латвия) и Минске (Белоруссия).