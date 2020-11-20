Депутат украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгений Шевченко 19 ноября в эфире телеканала NewsOne заявил, что фракцию в Раде заставили принять закон, обязывающий предпринимателей иметь кассовые аппараты

Осада Верховной Рады во имя борьбы с кассовыми аппаратами — ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября подписал принятые Верховной Радой законопроекты, обязывающие всех физических лиц — предпринимателей использовать кассовые аппараты. При этом штраф за отсутствие аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги. Бизнесмены провели несколько акций в Киеве против этих законов.