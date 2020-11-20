«В Украине необходимо разработать систему справедливого налогообложения. До этого был неправильный подход. Когда (депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", глава парламентского налогового комитета Даниил. — Ред.) Гетманцев инициировал свою систему, мы попытались вывести его на диалог и найти какую-то консолидированную систему. Но нам помешал турборежим и авторитарное управление. Поэтому мы приняли, как нас заставили принять», — сказал Шевченко.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября подписал принятые Верховной Радой законопроекты, обязывающие всех физических лиц — предпринимателей использовать кассовые аппараты. При этом штраф за отсутствие аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги. Бизнесмены провели несколько акций в Киеве против этих законов.