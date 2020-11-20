Украинский депутат назвал отказ от вакцины из России соучастием в убийстве граждан
Украинский депутат назвал отказ от вакцины из России соучастием в убийстве граждан
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк
«8 млн доз для иммунизации 4 млн человек с первой очереди Украина получит бесплатно, по программе COVAX. Чтобы закупить еще, в бюджете заложено 2,6 млрд грн», — сказал Ляшко.

Он отметил, что неизвестно, сколько доз можно купить на эти деньги, поскольку производители пока не озвучивают цену.