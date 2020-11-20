В бюджете Украины на 2021 год заложено 2,6 млрд гривен (7 млрд рублей) на приобретение вакцины от коронавируса для 20 млн населения страны. Об этом 19 ноября заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко в эфире «1+1»

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