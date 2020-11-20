В бюджете Украины на 2021 год заложено 2,6 млрд гривен (7 млрд рублей) на приобретение вакцины от коронавируса для 20 млн населения страны. Об этом 19 ноября заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко в эфире «1+1»
«8 млн доз для иммунизации 4 млн человек с первой очереди Украина получит бесплатно, по программе COVAX. Чтобы закупить еще, в бюджете заложено 2,6 млрд грн», — сказал Ляшко.
Он отметил, что неизвестно, сколько доз можно купить на эти деньги, поскольку производители пока не озвучивают цену.
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