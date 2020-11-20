Прощание с режиссером Романом Виктюком пройдет во Львове 23 ноября. Об этом 19 ноября сообщила племянница покойного Екатерина Виктюк на своей странице в Facebook

«С Вами было так...»: Данилко и Галкин рассказали, кем им приходился Виктюк © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

По ее данным, в 09:00 состоится вынос гроба из квартиры на площади Галицкой, 7 и переезд к Первому театру на улице Гнатюка,11. Там в 10:00 начнется церемония прощания. На 12:00 назначена гражданская панихида в помещении Первого театра. В 13:30 — переход к церкви святого Андрея УГКЦ на площади Соборной, после заупокойной в храме процессия с телом перейдет на Лычаковское кладбище. Там размещена гробница семьи Виктюков.

Виктюк умер в Москве 17 ноября в 84-летнем возрасте после того, как был госпитализирован для восстановления после перенесенного Covid-19.

Он родился в 1936 году во Львове, учился в Государственном институте театрального искусства в Москве, после чего работал во Львове, Одессе, Киеве, Вильнюсе (Литва), Таллине (Эстония), Риге (Латвия), разных городах РФ. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, а в 1991 году открыл там собственный Театр Романа Виктюка, который спустя 5 лет получил статус государственного.