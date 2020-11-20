«В понедельник, 23 ноября, пройдет прощание с выдающимся режиссером, человеком Света, Гением и Маэстро Романом Григорьевичем Виктюком», — написала она.
По ее данным, в 09:00 состоится вынос гроба из квартиры на площади Галицкой, 7 и переезд к Первому театру на улице Гнатюка,11. Там в 10:00 начнется церемония прощания. На 12:00 назначена гражданская панихида в помещении Первого театра. В 13:30 — переход к церкви святого Андрея УГКЦ на площади Соборной, после заупокойной в храме процессия с телом перейдет на Лычаковское кладбище. Там размещена гробница семьи Виктюков.
Виктюк умер в Москве 17 ноября в 84-летнем возрасте после того, как был госпитализирован для восстановления после перенесенного Covid-19.
Он родился в 1936 году во Львове, учился в Государственном институте театрального искусства в Москве, после чего работал во Львове, Одессе, Киеве, Вильнюсе (Литва), Таллине (Эстония), Риге (Латвия), разных городах РФ. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, а в 1991 году открыл там собственный Театр Романа Виктюка, который спустя 5 лет получил статус государственного.