Отказ украинских властей от российской вакцины против коронавируса обернется жертвами среди самих украинцев. Об этом на днях сообщил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112»

Венгерская оппозиция испугалась российской вакцины от Covid-19 © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк заявил он.

Волошин отметил, что на Украине можно было бы организовать производство российского препарата по лицензии.

Депутат добавил, что, если Киев отказывается от этой вакцины, он должен продемонстрировать обществу поиск альтернативных средств, начав переговоры с другими зарубежными поставщиками. По словам Волошина, пока такого не наблюдается.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа сообщил, что у его страны нет технической возможности создать вакцину против коронавируса. В конце октября он заявил, что на Украине уже разрабатывается собственная уникальная вакцина.

Российский лидер Владимир Путин говорил, что российская вакцина может быть поставлена на Украину, если в этом примут участие официальные украинские лица. В ответ Минздрав Украины указал, что международные организации не подтвердили ее безопасность. Глава министерства заявил, что говорить о покупке вакцины можно только после прохождения всех клинических испытаний.

На Украине число новых заболевших за последние сутки побило рекордный уровень, впервые превысив отметку 13 тыс. Общее число зараженных в стране выросло до 583 510 человек.