Фраза о том, что Минск готов отказаться от политики многовекторности, если ему предложат особые условия, и есть политика многовекторности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Белорусский мираж. Почему Лукашенко не может честно работать с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что готов отказаться от политики многовекторности, если Минску предложат «нормальные условия».

Политолог напомнил, что официальный Минск провел интенсивные переговоры с главами субъектов РФ, с экономическим блоком по активизации экономического сотрудничества. Тем не менее реальных шагов по сближению с Россией с белорусской стороны не было, утверждает собеседник издания.

«Особенность Лукашенко заключается в том, что, когда ему тяжело, он начинает вести переговоры. Эти переговоры сопровождаются серьезными высказываниями, но необходимы конкретные решения. Напоминаю, существует риск ареста активов Белоруссии в Прибалтике, тем не менее белорусский транзит на российские порты не перебрасывается», — рассказал Дмитрий Абзалов.

Высказывания и заявления о многовекторности звучат уже лет 20. И Российская Федерация, те люди, которые принимают решения, прекрасно понимают, что Лукашенко может заявлять все что угодно.

Но в нынешней ситуации Москва хочет конвертировать свою политическую поддержку в какой-то экономический ресурс. Это делают все страны, кроме России, добавил эксперт.

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