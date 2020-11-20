Белоруссия открыта к отношениям со всеми странами, однако диктовать ей свои условия не должен никто, считает белорусский политолог Павел Карназыцкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Мы открыты для отношений со всеми. Если Европа захочет добрососедства и партнерских отношений на равных, мы готовы обсуждать совместные проекты, но диктовать Белоруссии свою волю и свои условия никто не смеет», — сказал эксперт.

Павел Карназыцкий: Белорусской оппозиции невыгодно участвовать в конституционном процессе © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий Александр Лукашенко заявил, что отказ белорусского руководства от многовекторной политики произойдет в том случае, если Минску предложат новые условия.

По его словам, многовекторность политического курса Белоруссии обусловлена ее геополитическим положением. При этом Белоруссия никогда не отказывалась от двусторонних отношений с Россией даже в период их обострения.

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