По словам политолога, Лукашенко выразил готовность к диалогу тогда, когда приехал в СИЗО КГБ и пообщался со своими непримиримыми противниками.
«Президент готов. Готова ли оппозиция? Потому что то, что они требуют сегодня, больше похоже на ультиматумы. С ультиматумами белорусская власть разговаривать не будет. Или мы начинаем с диалога и обсуждаем будущее, или продолжаем ставить ультиматумы», — отметил он.
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В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ Белоруссии с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико и другими представителями оппозиции. Белорусский лидер 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в предвыборный период и после президентской кампании.