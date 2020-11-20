Белорусская власть не будет вести диалоги с оппозицией, если она продолжит ставить ультиматумы, считает белорусский политолог Павел Карназыцкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Павел Карназыцкий: Белорусской оппозиции невыгодно участвовать в конституционном процессе © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

«Президент готов. Готова ли оппозиция? Потому что то, что они требуют сегодня, больше похоже на ультиматумы. С ультиматумами белорусская власть разговаривать не будет. Или мы начинаем с диалога и обсуждаем будущее, или продолжаем ставить ультиматумы», — отметил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ Белоруссии с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико и другими представителями оппозиции. Белорусский лидер 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в предвыборный период и после президентской кампании.