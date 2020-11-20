Белорусской оппозиции невыгодно участие в конституционном процессе, считает белорусский политолог Павел Карназыцкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Павел Карназыцкий: Белорусской оппозиции невыгодно участвовать в конституционном процессе © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в Конституцию страны на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в конце января — начале февраля следующего года.

«Они (оппозиция) уже объявили, что эта Конституция неправильная и все в стране неправильно. Их требование — вернуть Конституцию прошлого века, по которой Лукашенко и стал президентом. Им невыгодно участие в конституционном процессе. В их пабликах прошла информация, что Евросоюз выделяет им пять миллионов, поэтому они больше будут заняты организацией флешмобов для своих грантов», — сказал политолог.

Он отметил, что в настоящее время уже поступают предложения по изменениям в Конституцию от трудовых коллективов и общественных организаций.

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