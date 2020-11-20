Лукашенко в отношениях с Россией апеллирует к морально-этическим чувствам, хотя сам играет по экономическим правилам, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Его точка зрения заключается не в том, что вы помогайте нам, а мы перекинем за это ваши энергопотоки, а в том, что помогайте нам, иначе будет хуже. Это позиция, которая не предполагает экономических переговорных процессов в принципе. Дайте нам кредит, иначе у вас будет революция. Лукашенко апеллирует к морально-этическим чувствам, хотя сам играет по экономическим правилам», — сказал политолог.

Дмитрий Абзалов: Лукашенко надеется пересидеть протесты в Белоруссии, но мир изменился © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Ситуация в современном мире переходит в такую фазу, когда пересидеть нельзя и нужно принимать решения, которые экономически не очень выгодные, но защитные. Пока что позиция Минска заключается в том, что можно пересидеть, но мир уже изменился, и обратно его не вернуть», — заключил Абзалов.

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