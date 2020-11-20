Белорусскую оппозицию ждет серьезная проверка: если протесты, даже после гибели оппозиционера Романа Бондаренко, затухнут, это серьезно ослабит ее позиции, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Роман Бондаренко пострадал в стычке с неизвестными, которые снимали бело-красные ленты вечером 11 ноября во дворе его дома на улице Червякова в Минске. Его госпитализировали с отеком мозга, спасти его жизнь, несмотря на проведенную операцию, врачам не удалось.

По версии Следственного комитета Белоруссии, Бондаренко был пьян и получил травмы в драке с местными жителями.

«Сразу после его смерти были активизированы массовые акции именно на территории Минска. Их общая численность была меньше, чем неделю назад, при этом агрессивность была выше, белорусские правоохранители применяли спецсредства. На самом деле это характерно для протестных акций — постепенно умеренная масса на фоне температурного режима уходит, остается боевое ядро», — сказал Абзалов.

Дмитрий Абзалов: Лукашенко надеется пересидеть протесты в Белоруссии, но мир изменился © РИА Новости, Владимир Трефилов

«То есть эта неделя будет серьезной проверкой для оппозиции. Если после сакральной жертвы им удается удержать численность протестующих до 100 тысяч, то это говорит о том, что они удерживают повестку. Если произойдет затухание, то это серьезно ослабит позиции. Все будет решаться в эти выходные, за Лукашенко будет природа, за оппозицию — мобилизация», — добавил эксперт.

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