Певица Кристина Орбакайте бросила проект своей матери Аллы Пугачевой по строительству Театра песни в Санкт-Петербурге, сообщает Cosmopolitan 19 ноября

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Поучаствовать в строительстве захотел миллиардер Евгений Финкельштейн, возглавляющий корпорацию PMI. Бизнесмену принадлежал 51% акций, а остальные 49% были у певицы.

Но видеть в своем городе 70-метровый «алмаз» пожелали не все петербуржцы, после многочисленных протестов проект здания пришлось изменить. Однако и это не удовлетворило общественников, митинги продолжились, тогда Пугачева передала свои акции дочери, певице Кристине Орбакайте, а Финкельштейн сообщил о смене названия проекта.

«Он не называется "Театр Пугачевой". Название давно изменилось — он называется "Театр песни". Пугачевой нет ни в учредителях, ни в названии. Так зациклил наш город Аллу Борисовну, что она решила выйти из проекта», — объяснил миллиардер.

Чуть позже и Орбакайте решила распрощаться с идеей постройки театра, отдав свою долю бизнесмену. Сделка, по информации СМИ, состоялась в октябре. Свое решение наследница Пугачевой объяснила невозможностью участвовать в проекте, так как живет в США и не имеет возможности много времени проводить в Петербурге.