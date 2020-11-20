Политолог Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему на самом деле президент Белоруссии Александр Лукашенко организовывает Всебелорусское народное собрание в январе

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в Конституцию страны на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в конце января — начале февраля следующего года.

«В январе пройдет инаугурация Байдена, который, судя по всему, попытается ввести санкции в отношении Белоруссии, серьезно их расширить и углубить. Поэтому Лукашенко попытается перехватить повестку. Взаимодействие новой американской администрации с белорусской оппозицией будет более интенсивным, чем у администрации Трампа», — сказал эксперт.

Дмитрий Абзалов: После победы Байдена Зеленскому грозит госпереворот © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Напоминаю, что на этой неделе с вероятностью 80% будут расширены санкции в отношении Белоруссии, так что Лукашенко необходимо предложить альтернативную повестку и на европейском направлении. С этой точки зрения перехват повестки вдолгую, то есть это попытка перевести внимание на январь с целью минимизировать протесты сейчас. На фоне холодного сезона численность массовых акций будет сокращаться, что уже было видно по прошлым выходным. Поэтому Лукашенко пытается показать, что не сливает Конституцию, а форсирует процесс», — сказал политолог.

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