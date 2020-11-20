Стриптизер и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, уже долгое время отдыхает в Танзании, откуда регулярно рассказывает о жизни в Африке и своих выводах от увиденного. Очередной пост звезды Instagram 18 ноября посвящен теме войны

Стриптизер поделился с поклонниками видео, на котором весело поет песню местных жителей про аборигенов и акуна матату, что в переводе с языка суахили буквально значит «нет проблем».

«Мой девиз. Гениальная местная песня — она же философия! Если бы весь мир пел эту песню — не было бы войн», — заверил подписчиков Тарзан.

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«Что-то с Вами не то…», «Сергей, от себя ведь не убежишь ни на Занзибар, ни даже на Луну… Может все-таки к специалисту хорошему обратиться?», «Как-то Тарзан на истерике стал все показывать», — считают пользователи.

Многие уверены, что Тарзан эмоционально переживает скандал в семье, который произошел, когда шоумен признался, что изменил своей жене Королевой. Отдельные фанаты предполагали, что пара из-за этого разведется, но артисты обвинили в произошедшем СМИ и слишком любопытных поклонников, которые лезут в их частную жизнь.