Ситуация, сложившаяся вокруг Конституционного суда, — это не конституционный кризис, как утверждают многие эксперты, а политический, считает политический консультант Сергей Слободчук. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Насколько я знаю, на Конституционный суд влияют Ахметов и группа "Приват". Вот они и повлияли на то, что КС сформулировал свою позицию по ряду резонансных вопросов. Я никакой проблемы в действиях КС не вижу, потому что тема земли, тема антикоррупционных органов — к ним действительно есть масса вопросов», — отметил эксперт.

Сергей Слободчук: Зеленскому надо помнить, что попытка госпереворота не имеет срока давности © скриншот

«А этот балаган, когда какие-то активисты едут к дому главы Конституционного суда с виселицей, — это беспредел. В правовом государстве им всем пришлось бы минимум отсидеть в участке, а максимум — получить сроки. Это давление на суд. А президент Зеленский, который начал ссылаться на мнение улицы? В данном случае это кризис не конституционный, это кризис политический. И этот кризис показал, кто во что горазд, кто чего стоит», — заключил Слободчук.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов. Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.