По словам эксперта, кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук всеми своими заявлениями доказывала, что она совершенно чужой для столицы человек.
«Да, в столице Офис президента выборы просто слил. Смотрите, какие симптомы об этом свидетельствуют. Во-первых, тянули до осени — якобы выбирали самого достойного кандидата. А если хотят выиграть, то начинают за год, за полгода хотя бы. Леонид Черновецкий, который сенсационно выиграл в 2006 году, начал кампанию за несколько лет», — отметил Слободчук.
Во-вторых, на пост мэра столицы была выдвинута Ирина Верещук, у которой слабая узнаваемость.
«И времени улучшить узнаваемость ей просто не дали. Но всё это было не просто так — это были договорённости между Офисом президента и окружением Кличко. Думается, теперь «клички» радостно кинут "зелёных", сказав примерно так: "О чём с вами договариваться? Вы же выборы проиграли"», — добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.