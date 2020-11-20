Если бы Офис президента не «слил» местные выборы в Киеве, Кличко бы уже не был мэром столицы, считает политический консультант Сергей Слободчук. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук всеми своими заявлениями доказывала, что она совершенно чужой для столицы человек.

«Да, в столице Офис президента выборы просто слил. Смотрите, какие симптомы об этом свидетельствуют. Во-первых, тянули до осени — якобы выбирали самого достойного кандидата. А если хотят выиграть, то начинают за год, за полгода хотя бы. Леонид Черновецкий, который сенсационно выиграл в 2006 году, начал кампанию за несколько лет», — отметил Слободчук.

Сергей Слободчук: Зеленскому надо помнить, что попытка госпереворота не имеет срока давности © скриншот

«И времени улучшить узнаваемость ей просто не дали. Но всё это было не просто так — это были договорённости между Офисом президента и окружением Кличко. Думается, теперь «клички» радостно кинут "зелёных", сказав примерно так: "О чём с вами договариваться? Вы же выборы проиграли"», — добавил эксперт.

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