Советская и российская певица украинского происхождения Любовь Успенская рассказала, что посещает психолога, и порекомендовала всем своим подписчикам последовать ее примеру. Соответствующий пост звезда выложила в Instagram 18 ноября

«Никогда не думала, что обращаюсь к психологу. Но последние события в моей жизни надорвали что-то внутри меня. Я почувствовала, что уже не могу самостоятельно справиться с той болью, которая внутри», — написала певица.

По словам Успенской, у нее очень сложные взаимоотношения с дочерью. Татьяна Плаксина живет в США и, по заверениям звездной мамы, имеет проблемы с запрещенными веществами, а еще регулярно ходит по телеканалам, где за гонорар рассказывает, как в семье над ней издеваются.

Успенская заверила подписчиков, что работа с психологом ей очень помогла, и порекомендовала поклонникам тоже обратиться к специалисту, если самостоятельно решить проблемы уже не получается.

«Нет настоящих друзей, подруг, и приходится обращаться к психологу, кошмар», «Любой каприз за ваши деньги… но это не для нас», «Психологи — напрасная трата времени и денег! Серьезные глубинные, духовные проблемы человека решает только вера», — отреагировали подписчики.