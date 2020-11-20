«Политтехнологи, работавшие в разных уголках Украины, говорят одно и то же. Если свести к общему знаменателю, то вот две главные позиции. Первая: люди не верят власти и не хотят её выбирать. Вторая: кроме того, они не верят, что выборы могут что-то изменить», — рассказал эксперт.
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Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избраны на пятилетний срок. В городах, где предусмотрен второй тур выборов и ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель состоялось новое голосование.