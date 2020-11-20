Политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему украинцы не хотели идти голосовать на местных выборах

«Политтехнологи, работавшие в разных уголках Украины, говорят одно и то же. Если свести к общему знаменателю, то вот две главные позиции. Первая: люди не верят власти и не хотят её выбирать. Вторая: кроме того, они не верят, что выборы могут что-то изменить», — рассказал эксперт.

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