Политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему итоги местных выборов в Киеве подводили не одну ночь, а две недели

«По поводу местных выборов я бы перефразировал юмористическую фразу и сказал бы так: «В вашей фальсификации выборов не обнаружено». Результаты не то чтобы не установлены, результаты пока что ещё до конца не сфальсифицированы», — отметил эксперт.

По словам Слободчука, на территории Украины ЦИК создал всего 32 035 избирательных участков — это в среднем 1083 избирателя на участок, не считая спецучастков. В сельской местности на участке может жить меньше избирателей, в городе больше, однако такими остаются средние цифры.

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«А я объясню что: шёл договорняк между группировками. Кличко еле вытащили хоть куда-то. Взамен на обещание должностей в коммунальных предприятиях и в мэрии Киева группировки согласились погасить голоса своих кандидатов, согласились добросить голоса в пользу Кличко, согласились не подавать в суд. Вот и всё. Уже утром в понедельник были понятны все результаты, так что же считали? А ничего не считали. Шла абсолютно циничная фальсификация, причём согласились на позорные 50% с копейками, даже не на 51% — этого, как говорят математики, необходимо и достаточно», — рассказал эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Действующий глава Киева Виталий Кличко победил на выборах мэра украинской столицы в первом туре. За Кличко проголосовали 50,5% избирателей, или 365 тысяч человек.