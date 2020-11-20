«Потому что, извините, голосовать по почте письмами — это XIX век. Скачок явки за Байдена, доказанные фальсификации, несусветные цифры явки, когда голосовали люди, которым по сто лет… Оказалось, что светоч демократии свои выборы абсолютно цинично фальсифицирует и творится полный беспредел», — рассказал эксперт.
По его мнению, удар по имиджу США уже нанесен, независимо от того, кто выиграет выборы.
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Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.