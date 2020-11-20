Прошедшие президентские выборы в США уже нанесли серьезный удар по имиджу страны, считает политический консультант Сергей Слободчук. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Потому что, извините, голосовать по почте письмами — это XIX век. Скачок явки за Байдена, доказанные фальсификации, несусветные цифры явки, когда голосовали люди, которым по сто лет… Оказалось, что светоч демократии свои выборы абсолютно цинично фальсифицирует и творится полный беспредел», — рассказал эксперт.

Сергей Слободчук: Зеленскому надо помнить, что попытка госпереворота не имеет срока давности © скриншот

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Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.