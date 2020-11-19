По его словам, с приходом команды Джо Байдена отношения между Белоруссией и США и Россией и США будут ухудшаться. Внешней политике администрация Байдена в отличие от администрации Трампа будет уделять приоритетное внимание.
«Отношения с США стратегически значимые для нашей страны, хотя, безусловно, в последние годы официальный Минск стремился к восстановлению полноценных дипломатических отношений с США, потому что отсутствие их — это аномалия. Тем не менее в Минске готовы к охлаждению и даже заморозке контактов с США. Такого рода опыт в истории Белоруссии уже был. Ожидания — это усиление санкционного давления, которое мы наблюдаем на настоящем этапе», — сказал эксперт.
Хотя любые санкции — это неприятная история, и явно не Минск является инициатором конфликтогенности в отношениях с Западом и американцами. Однако геополитика, интересы США в Восточной Европе и на белорусском направлении заставляют Вашингтон действовать определенным образом, добавил Александр Шпаковский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко.