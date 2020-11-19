Давление на Белоруссию со стороны США во многом обусловлено статусом страны в качестве военно-политического и экономического союзника Российской Федерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский

Байден станет президентом США на год, но успеет открыть окно возможностей для России © REUTERS, Tom Brenner/File Photo Джо Байдена отношения между Белоруссией и США и Россией и США будут ухудшаться. Внешней политике администрация Байдена в отличие от администрации Трампа будет уделять приоритетное внимание.

«Отношения с США стратегически значимые для нашей страны, хотя, безусловно, в последние годы официальный Минск стремился к восстановлению полноценных дипломатических отношений с США, потому что отсутствие их — это аномалия. Тем не менее в Минске готовы к охлаждению и даже заморозке контактов с США. Такого рода опыт в истории Белоруссии уже был. Ожидания — это усиление санкционного давления, которое мы наблюдаем на настоящем этапе», — сказал эксперт.

Хотя любые санкции — это неприятная история, и явно не Минск является инициатором конфликтогенности в отношениях с Западом и американцами. Однако геополитика, интересы США в Восточной Европе и на белорусском направлении заставляют Вашингтон действовать определенным образом, добавил Александр Шпаковский.

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Ранее кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко.