«На сегодняшний день объем импортной продукции промышленного назначения, поступающей на территорию ДНР, в разы превышает объем экспорта. Притом что наши основные предприятия, которые "заточены" на производство продукции с высокой добавочной стоимостью, загружены до 30%», — цитирует агентство Рущака.
Он также отметил, что для стабилизации ситуации в промышленности разработаны мероприятия по программе загрузки предприятий в направлении локализация производства, то есть программа импортозамещения.
Она предусматривает обеспечение потребностей республики продукцией промышленного назначения за счет производства этих товаров только на территории ДНР, рассказал Рущак.
Кроме того, ДНР будет развивать экспортный потенциал, восстанавливая наработанные десятилетиями исторические торгово-экономические связи с Россией и странами Евразийского экономического союза, добавил чиновник.