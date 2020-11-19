Объем импорта промышленной продукции в Донецкой Народной Республике в разы превышает объем экспорта, рассказал министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак. Его слова приводит РИА Новости 19 ноября

«На сегодняшний день объем импортной продукции промышленного назначения, поступающей на территорию ДНР, в разы превышает объем экспорта. Притом что наши основные предприятия, которые "заточены" на производство продукции с высокой добавочной стоимостью, загружены до 30%», — цитирует агентство Рущака.

В ДНР приглашают на работу фриковатого офис-менеджера © Павел Нырков

Она предусматривает обеспечение потребностей республики продукцией промышленного назначения за счет производства этих товаров только на территории ДНР, рассказал Рущак.

Кроме того, ДНР будет развивать экспортный потенциал, восстанавливая наработанные десятилетиями исторические торгово-экономические связи с Россией и странами Евразийского экономического союза, добавил чиновник.