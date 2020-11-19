Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II с большим утешением отреагировал на появление поста российских миротворцев у армянского монастыря Дадиванк в Арцахе, сообщила Русская православная церковь (РПЦ) на своем сайте

Англичанка гадит: неожиданный след в войне в Нагорном Карабахе © REUTERS, Stringer

«С большим утешением восприняли вчера вечером переданную вами весть об установлении поста российских миротворцев у армянского монастыря Дадиванк в Арцахе», — говорится в послании.

Гарегин II также поблагодарил патриарха Кирилла за ходатайства перед российскими властями о том, чтобы представители миротворческого контингента помогли обеспечить в это сложное время безопасность древней христианской обители.

«Для нашего народа, скорбящего о потере своих родных и близких, о причиненных военными действиями разрушениях городов и сел, а также о передаче Азербайджану более сотни святых мест — часовен и храмов, ваш шаг является неоценимым вкладом в дело упрочения веры армянского народа и его духа надежды на будущее», — подчеркнул Гарегин II.

Ранее он направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором выразил признательность за предпринятые меры по сохранению исторического наследия армянского народа в Карабахе.