Ранее пресс-служба Минэнерго Белоруссии сообщила, что первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя и возобновил выработку электроэнергии.
Иными словами, пояснил эксперт, текущие проблемы станции не связаны с самой ядерной технологией, которую создал в Белоруссии «Росатом».
«Это никак не повлияет на работу станции. Я не думаю, что сам проект под какой-то угрозой», — указал Дзермант.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Для нее выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый энергоблок станции введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.
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