Белорусская АЭС по-прежнему остается перспективным проектом, но там возникли проблемы с оборудованием, которое производилось в Италии. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Иными словами, пояснил эксперт, текущие проблемы станции не связаны с самой ядерной технологией, которую создал в Белоруссии «Росатом».

«Это никак не повлияет на работу станции. Я не думаю, что сам проект под какой-то угрозой», — указал Дзермант.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Для нее выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый энергоблок станции введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.

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