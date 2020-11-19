Экс-глава СНБО Александр Турчинов, бывший спикер ВР Андрей Парубий, отставной премьер Арсений Яценюк и ультраправая авантюристка Татьяна Черновол вызваны на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР), сообщила Черновол на своей странице в Facebook 19 ноября

Социальный лифт: с Майдана — в жёны командующего ВСУ и в кресло губернатора © Facebook, Anna Kovalenko Рената Кузьмина, действующего депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа —За жизнь».

«ГБР Зеленского вызывает на допрос лидеров Майдана 2014 г. в рамках расследования уголовного производства в отношении «незаконного захвата власти» по заявлению заместителя генерального прокурора Януковича, а ныне народного депутата от ОПЗЖ одиозного Рената Кузьмина», — написала Черновол.

После этого она разразилась угрозами в адрес Зеленского, а также рассказала, что допрос, назначенный на 17 ноября, перенесен из-за болезни следователя.