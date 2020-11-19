Из-за похолодания численность участников акций протеста против Александра Лукашенко сократится, на улицах останется только боевое ядро протестующих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

В то же время смерть белорусского оппозиционера Романа Бондаренко может стать очень серьезным триггером по активизации протестов.

«То есть эта неделя будет серьезной проверкой для оппозиции. Если после сакральной жертвы им удается удержать численность протестующих до 100 тысяч, то это говорит о том, что они удерживают повестку. Если произойдет затухание, то это серьезно ослабит позиции. Все будет решаться в эти выходные, за Лукашенко будет природа, за оппозицию — мобилизация», — сказал эксперт.

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Первая жертва «дружинников». Кто и как убил в Минске Романа Бондаренко © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

По версии Следственного комитета Белоруссии, Бондаренко был пьян и получил травмы в драке с местными жителями.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.