Встреча была посвящена выходу из конституционного кризиса, который возник на Украине после решения Конституционного суда признать не соответствующей основному закону статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.
«Решение Конституционного суда не отменяет факта создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности», — пообещал Зеленский.
В конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Решение Конституционного суда должно вступить в силу 16 декабря.