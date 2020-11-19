Решение Конституционного суда не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость НАБУ и его директора Артема Сытника. Об этом 19 ноября на встрече по видеосвязи с послами G7 заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Офис президента

Конституционный кризис на Украине. Ищенко о главном - трансляция © скриншот видео Украина.ру

«Решение Конституционного суда не отменяет факта создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности», — пообещал Зеленский.

В конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Решение Конституционного суда должно вступить в силу 16 декабря.