Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов призвал Азербайджан сохранить религиозные святыни на территории Нагорного Карабаха и не закрывать к ним доступ. Его слова приводит РИА Новости 19 ноября

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил важность обеспечения сохранности деятельности христианских храмов и монастырей в Карабахе.

«Обеспечив безопасность и свободный доступ к религиозным святыням, Азербайджан покажет свою цивилизованность», — цитирует агентство Гаврилова.

Англичанка гадит: неожиданный след в войне в Нагорном Карабахе © REUTERS, Stringer

Также он отметил, что должен быть обеспечен доступ к религиозным объектам, как к мечетям, так и к христианским храмам, для осуществления паломничества.

Политик отметил, что сейчас в Карабахе и в целом на территориях, которые отходят к Азербайджану, находится большое количество радикально настроенных экстремистов, которые прибыли из Сирии.

«Я видел итоги деятельности террористов, особенно в местах, которые они захватывали в ходе наступления в Сирии, прежде всего в Маалюлинском монастыре святой Феклы, где было уничтожено христианское население и разрушены монастыри и храмы», — подчеркнул Гаврилов.

Парламентарий считает, что Россия, Азербайджан и Иран могут предпринять необходимые усилия для того, чтобы боевики покинули Карабах.