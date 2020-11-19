Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам сделал из оппозиционеров своих врагов, потому что не терпит конкуренции и других точек зрения. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Виктора Бабарико Юрием Воскресенским и другими лицами и пытается через них вести внутри страны псевдодиалог.

«Это все профанация, никто это всерьез не воспринимает. Да, он сейчас пытается предъявить Кремлю некий диалог, и Лавров говорил о диалоге. Но на самом деле нет никакого диалога. Есть попытка Лукашенко пересидеть все эти протесты и остаться у власти», — указал Болкунец.

По его мнению, несмотря на все заверения, Лукашенко не откажется от попыток привести к власти членов своей семьи.

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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. При разгонах митингов силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.