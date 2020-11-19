Находящаяся в Литве Светлана Тихановская вряд ли будет претендовать на пост президента Белоруссии, но она по-прежнему останется голосом оппозиции. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что президент Александр Лукашенко по-прежнему боится Тихановскую и поэтому в своих выступлениях всячески пытается ее поддеть.

«Если бы он действительно был лидером страны, он бы никогда не допустил, чтобы его оппонент вынужден был уехать за рубеж. Настоящий лидер сделал бы все возможное, чтобы провести с ней встречу и обсудить вопросы дальнейшего развития государства. Но Лукашенко сделал из нее и других оппозиционеров своих врагов. Он не терпит конкуренции, он не терпит разных точек зрения», — указал Болкунец.

По его мнению, со стороны Лукашенко нет никакого диалога с оппозицией, он лишь пытается переждать массовые акции протеста и остаться у власти.

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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. При разгонах митингов силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.