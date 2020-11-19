Встреча была посвящена выходу из конституционного кризиса, который возник на Украине после решения Конституционного суда признать не соответствующей основному закону статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.
«Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически обнулило всю систему борьбы с коррупцией», — заявил Зеленский.
По его словам, перед властью стоит задача — восстановить доверие украинцев к судебной системе, поэтому именно сейчас наилучшее время для судебной реформы.
Накануне Высший антикоррупционный суд впервые в истории отменил обвинительный приговор на основании решения КС.