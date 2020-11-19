Президент Украины Владимир Зеленский собирается возобновить до конца года уголовную ответственность за ложь в декларациях, вернуть все контрольные функции НАПК и решить вопрос с Конституционном судом. Об этом он заявил 19 ноября на встрече в видеоформате с послами G7, передает Офис президента

Конституционный кризис на Украине. Ищенко о главном - трансляция © скриншот видео Украина.ру «Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически обнулило всю систему борьбы с коррупцией», — заявил Зеленский. По его словам, перед властью стоит задача — восстановить доверие украинцев к судебной системе, поэтому именно сейчас наилучшее время для судебной реформы. Накануне Высший антикоррупционный суд впервые в истории отменил обвинительный приговор на основании решения КС.