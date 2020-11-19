Ранее Тихановская объявила, что в стране создается «народный трибунал», который займется сбором доказательств преступлений действующего режима. За «нейтрализацию пособников режима» она пообещала амнистию либо смягчение уголовного наказания.
Эксперт считает, что этот трибунал неизбежно будет после ухода Лукашенко или даже когда он будет находиться у власти, и нельзя исключать, что этот трибунал будет походить на Нюрнбергский процесс.
«Сейчас большой массив документированных данных об убийствах, которые были в Беларуси за годы режима Лукашенко, включая убийства известных политических деятелей в 1999-2000 годах. Сейчас эти дела будут дополнены информацией о нескольких убитых протестующих и массовых побоищах в отношении демонстрантов. Все это ляжет в основу большого уголовного процесса, который готовит оппозиция», — пояснил Болкунец.
По его мнению, этот процесс может пройти и в Гааге, если для этого будут соответствующие основания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. При разгонах митингов силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.