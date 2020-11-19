Идея одного из лидеров белорусских протестов Светланы Тихановской о создании «народного трибунала» в отношении действующего режима довольно перспективна. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт считает, что этот трибунал неизбежно будет после ухода Лукашенко или даже когда он будет находиться у власти, и нельзя исключать, что этот трибунал будет походить на Нюрнбергский процесс.

«Сейчас большой массив документированных данных об убийствах, которые были в Беларуси за годы режима Лукашенко, включая убийства известных политических деятелей в 1999-2000 годах. Сейчас эти дела будут дополнены информацией о нескольких убитых протестующих и массовых побоищах в отношении демонстрантов. Все это ляжет в основу большого уголовного процесса, который готовит оппозиция», — пояснил Болкунец.

По его мнению, этот процесс может пройти и в Гааге, если для этого будут соответствующие основания.

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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. При разгонах митингов силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.