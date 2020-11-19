«В Белоруссии сформировалась такая позиция, что протесты можно пересидеть, и сокращение численности выступлений будет лишний раз об этом говорить. Реальные подвижки в Белоруссии могут произойти, если Лукашенко поменяет вектор развития и поймет реальные риски», — сказал Дмитрий Абзалов.
Ситуация в современном мире переходит в такую фазу, когда пересидеть нельзя и нужно принимать решения, которые экономически не очень выгодные, но защитные. Но пока что позиция Минска заключается в том, что можно пересидеть, но мир уже изменился, и обратно его не вернуть, добавил собеседник издания.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.