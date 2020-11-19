В ближайшее время президент Белоруссии Лукашенко будет форсировать процесс сближения с Россией на фоне снижения численности протестов у себя в стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«В Белоруссии сформировалась такая позиция, что протесты можно пересидеть, и сокращение численности выступлений будет лишний раз об этом говорить. Реальные подвижки в Белоруссии могут произойти, если Лукашенко поменяет вектор развития и поймет реальные риски», — сказал Дмитрий Абзалов.

Белоруссия: пятница, 13-е. Как Беломайдан получил сакральную жертву © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.