По мнению Комаровского, связывать вопрос эвтаназии с темой онкобольных не стоит, есть много других причин, по которым человек вполне обоснованно может желать уйти из жизни.
Самое главное, чтобы решение это было добровольным и осознанным, а рядом находились люди, которые бы объективно могли оценить, действительно ли этот человек находится «в трезвом уме и твердой памяти».
Медик считает, что законная эвтаназия — признак правового демократического государства, а Украина до этого еще недоросла.
«В стране с непобежденной коррупцией, в стране, где медицина в полном загоне, об этом даже заикаться не приходится. Для того чтобы говорить об эвтаназии, нужно сначала говорить о нормальной судебной и юридической системе, а когда этого нет, обсуждать эвтаназию наивно и даже глупо», — сказал Комаровский.
Он подытожил, что хотел бы, чтобы подобная практика была на Украине, а само государство стало «нормальным правовым».