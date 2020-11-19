Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский опубликовал видеоролик, в котором ответил на самые часто задаваемые вопросы, в том числе медик оценил шансы на узаконивание в стране эвтаназии. Пост он опубликовал у себя в Instagram 18 ноября

«Государство на вас охотится»: Комаровский прокомментировал карантин выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Самое главное, чтобы решение это было добровольным и осознанным, а рядом находились люди, которые бы объективно могли оценить, действительно ли этот человек находится «в трезвом уме и твердой памяти».

Медик считает, что законная эвтаназия — признак правового демократического государства, а Украина до этого еще недоросла.

«В стране с непобежденной коррупцией, в стране, где медицина в полном загоне, об этом даже заикаться не приходится. Для того чтобы говорить об эвтаназии, нужно сначала говорить о нормальной судебной и юридической системе, а когда этого нет, обсуждать эвтаназию наивно и даже глупо», — сказал Комаровский.

Он подытожил, что хотел бы, чтобы подобная практика была на Украине, а само государство стало «нормальным правовым».