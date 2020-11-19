Как отмечается, карантин будет действовать в ближайшие выходные — 21 и 22 ноября.
По словам градоначальника, он решил все же соблюдать ограничения, поскольку центральные власти не учитывают решения органов местного самоуправления.
«Правительство трактует их по-своему, поэтому, к сожалению, суббота и воскресенье — это будет карантин выходного дня», — отметил Марцинкив.
В то же время мэр заверил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизируется.
Ранее Марцинкив сообщал, что депутаты Ивано-Франковского горсовета и члены неонацистской партии «Свобода» с 9 по 19 января 2020 года наколядовали достаточно денег на установку памятника фашистскому коллаборанту Степану Бандере в Конотопе.