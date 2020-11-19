В Ивано-Франковске решили не отменять карантин выходного дня, утвердив введенные правительством ограничения, сказал мэр города Руслан Марцинкив 19 ноября в эфире местной радиостанции «Западный полюс»

Украинский депутат сравнил введение карантина выходного дня с лечением подорожником © Facebook, Ярослав Железняк

По словам градоначальника, он решил все же соблюдать ограничения, поскольку центральные власти не учитывают решения органов местного самоуправления.

«Правительство трактует их по-своему, поэтому, к сожалению, суббота и воскресенье — это будет карантин выходного дня», — отметил Марцинкив.

В то же время мэр заверил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизируется.

Ранее Марцинкив сообщал, что депутаты Ивано-Франковского горсовета и члены неонацистской партии «Свобода» с 9 по 19 января 2020 года наколядовали достаточно денег на установку памятника фашистскому коллаборанту Степану Бандере в Конотопе.