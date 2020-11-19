Украинская телеведущая, экс-участница шоу «Танцы со звездами» Ольга Фреймут заявила, что сейчас, во время пандемии, все женщины сдают тест на умение держать лицо и фигуру в порядке. Об этом звезда написала в Instagram 19 ноября

«Как же велик соблазн завернуться в трикотаж, наесться запрещенного, перестать ухаживать за собой. Но мы сейчас проходим тест на женственность, где сами себе судьи. Пандемия не вечна — придет время, когда мы сможем снять маски. Поэтому лучше не терять лицо сейчас», — рассудила Фреймут.

«Не вокалом, а оголенным задом»: образ Брежневой сравнили с холодцом — видео © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«А если ваша семья далеко, и вы живете одна в другой стране, где найти мотивацию к тому, чтобы работать над любовью к себе?» — спросила одна из подписчиц.

Ольге Фреймут 38 лет, она вела такие программы, как «Подъем», «Ревизор», «Оля» и «Інспектор Фреймут».