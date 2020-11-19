«Как же велик соблазн завернуться в трикотаж, наесться запрещенного, перестать ухаживать за собой. Но мы сейчас проходим тест на женственность, где сами себе судьи. Пандемия не вечна — придет время, когда мы сможем снять маски. Поэтому лучше не терять лицо сейчас», — рассудила Фреймут.
С мыслью ведущей согласились не все пользователи, некоторые отреагировали на заявление нецензурно, призвав звезду не давать советов простым людям, а кто-то не понял, где взять силы на исполнение этого «завета».
«А если ваша семья далеко, и вы живете одна в другой стране, где найти мотивацию к тому, чтобы работать над любовью к себе?» — спросила одна из подписчиц.
Ольге Фреймут 38 лет, она вела такие программы, как «Подъем», «Ревизор», «Оля» и «Інспектор Фреймут».