Основатели Telegram-канала Nexta Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список причастных к террористической деятельности, говорится в сообщении КГБ Белоруссии 19 ноября

Интересы Польши в Белоруссии: геополитика, экономика, «мягкая сила» © AFP, Wojtek RADWANSKI

В качестве места их проживания указана Варшава. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал Nexta неоднократно призывал к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии, публиковал личные данные правоохранителей и агитировал граждан организовывать вооруженные отряды.

В конце октября суд Центрального района Минска признал Nexta-Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами.