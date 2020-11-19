Интересы Польши в Белоруссии: геополитика, экономика, «мягкая сила»
Интересы Польши в Белоруссии: геополитика, экономика, «мягкая сила»
© AFP, Wojtek RADWANSKI
Согласно документу, Путило и Протасевич внесены в перечень на основании того, что являются обвиняемыми по уголовному делу по статье «Массовые беспорядки».

В качестве места их проживания указана Варшава. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал Nexta неоднократно призывал к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии, публиковал личные данные правоохранителей и агитировал граждан организовывать вооруженные отряды.

В конце октября суд Центрального района Минска признал Nexta-Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами.