Проживающий на Украине меценат Юрий Бирюченко получил из рук властей Житомира орден «За заслуги» перед городом. Однако в России новоявленный украинский благодетель известен совсем другим - СМИ называют его одним из лидеров преступного мира Санкт-Петербурга последнего десятилетия прошлого века, написало на днях издание 47news

Воры поневоле. А главные воры в Украине - на воле © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк окончил с отличием Казанское танковое училище, однако его военная карьера продлилась недолго — он убил срочника выстрелом в затылок из табельного оружия прямо в столовой части. Причина — солдат якобы грубо разговаривал со своим командиром. Как бы то ни было, экспертиза признала его невменяемым и отправила на принудительное лечение в психбольницу.

Освободился он только в 1994-м, переехав в Санкт-Петербург, где уже вовсю орудовали разнообразные преступные группировки. Бывший офицер получил кличку Танкист и влился в банду авторитета Акулы, возглавив при нем сформированную из оставшихся не у дел выходцев из армии и силовых структур группу киллеров. На счету группировки — множество убийств и похищений. На скамью подсудимых члены банды попали только в начале 2000-х, следствию удалось доказать при этом лишь четыре эпизода с участием Танкиста и его подручных.

Сам Бирюченко сумел скрыться за границей, однако был пойман и в конечном итоге экстрадирован в РФ, где отсидел в тюрьме, выйдя на свободу в 2007 году. После этого Танкист остался в России, занявшись бизнесом. Внимание следователей Бирюченко снова привлек в прошлом году, когда было найдено тело застреленного предпринимателя и скульптора Михаила Долгополова. Вскоре правоохранители вышли на заказчика — им оказался Бирюченко, которому задолжал убитый. Однако бывший криминальный авторитет сумел избежать ареста, перебравшись на Украину.

В новой для себя стране экс-Танкист основал фонд «Духовное образование», который тесно сотрудничает с властями. Сам Бирюченко живет в Житомире и всячески продвигает в СМИ свой образ мецената. Так, в интернете можно найти репортаж об открытии исторической выставки «Львов древний», к которой организация Танкиста подготовила специальные 3D-панорамы. За активную деятельность своего фонда Бирюченко получил даже орден «За заслуги» перед Житомиром.

Не остался бизнесмен безучастным и к борьбе украинских медиков с пандемией коронавируса — «Духовное образование» поставило в житомирскую горбольницу несколько дорогих аппаратов ИВЛ.

Однако столь одиозная личность с богатым криминальным прошлым заинтересовала и украинских силовиков. В помещениях, принадлежащих Бирюченко, недавно был проведен обыск сотрудниками СБУ, которые нашли там оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.

Журналисты 47news рассказали, что связались со своими источниками в полиции Киева, которые подтвердили гипотезу, что «работа» по Бирюченко ведется совместно Россией и Украиной.

«Как говорится, вражда враждой, а ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия. — Ред.) по расписанию», — цитирует слова источника издание.

Сейчас Бирюченко заочно арестован в России. Предположительно, у него есть украинское, а также молдавское гражданство.