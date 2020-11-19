Художник Никита Борко потратил на рисунок пять дней.
Он работал на заказ. Kогда начинал работу, окончательного эскиза не было.
«Bо время работы над первым участком картины я придумывал, что буду рисовать дальше. Tак и появилась эта расписанная стена. <…> Просторные поля — это символ свободы, а море — символ чувств. Здесь 7 участков стены, это как христианский мотив, как 7 дней, которые Бог выделил на то, чтобы создать землю», — рассказал Борко.
Он также изобразил на рисунке своего младшего брата и собаку.
По словам художника, на материалы ушло почти 10 тысяч гривен (27 тысяч рублей). Cверху он покрыл картину лаком. Поэтому, по его расчетам, на заборе она продержится около пяти лет.