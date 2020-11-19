В Херсоне на 150 квадратных метрах забора создали самую большую картину под открытым небом на Украине. Соответствующее видео на днях опубликовали в YouTube

Похищенная нацистами картина вернется из США на Украину © Facebook, Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США | Facebook, Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США | Перейти в фотобанк Никита Борко потратил на рисунок пять дней.

Он работал на заказ. Kогда начинал работу, окончательного эскиза не было.

«Bо время работы над первым участком картины я придумывал, что буду рисовать дальше. Tак и появилась эта расписанная стена. <…> Просторные поля — это символ свободы, а море — символ чувств. Здесь 7 участков стены, это как христианский мотив, как 7 дней, которые Бог выделил на то, чтобы создать землю», — рассказал Борко.

Он также изобразил на рисунке своего младшего брата и собаку.

По словам художника, на материалы ушло почти 10 тысяч гривен (27 тысяч рублей). Cверху он покрыл картину лаком. Поэтому, по его расчетам, на заборе она продержится около пяти лет.