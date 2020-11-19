СМИ нашли сына Винника

По информации издания, подросток живет в Германии, учится там и занимается плаванием, участвует в чемпионатах страны. В клубе высоко оценивают его достижения, в январе 2020 года Юлиан занял первое место в заплыве вольным стилем.
Информация о тайном браке Винника с Таисией Сватко гуляет по сетям несколько лет, пользователи обсуждают и общего сына пары, живущего в Германии. Вот только певец эти слухи ни разу не комментировал.
Согласно данным журнала Forbes Украина, Винник стал самым высокооплачиваемым исполнителем Украины, выручка артиста за 2019 год составила примерно 5,6–7 миллионов долларов (427–533 миллиона рублей).