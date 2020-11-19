СМИ нашли сына Винника

Украинские издания опубликовали фотографии молодого человека, который якобы является сыном самого высокооплачиваемого певца страны Олега Винника. По версии журналистов, это общий ребенок с певицей Таисией Сватко, сообщил Obozrevatel 19 ноября

У Каменских есть ребенок, и отец не Потап © Настя Каменских/Инстаграм

Информация о тайном браке Винника с Таисией Сватко гуляет по сетям несколько лет, пользователи обсуждают и общего сына пары, живущего в Германии. Вот только певец эти слухи ни разу не комментировал.

Согласно данным журнала Forbes Украина, Винник стал самым высокооплачиваемым исполнителем Украины, выручка артиста за 2019 год составила примерно 5,6–7 миллионов долларов (427–533 миллиона рублей).