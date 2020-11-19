Более половины — 51% опрошенных — не доверяют главе Украинского государства. При этом он все еще возглавляет рейтинг доверия к политикам страны с результатом 46%.
Недоверие к политикам старой формации существенно выше, чем к Зеленскому.
Так, лидеру партии «Европейская солидарность», пятому президенту Украины Петру Порошенко, доверяют только 23% респондентов, 74% не доверяют.
Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко не доверяют 72%, доверяют 25%.
Главе МВД Арсену Авакову недоверие выразили 67%, и только 22% ему доверяют.
При этом одному из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 24% опрошенных, 52% не доверяют.
Что касается политиков новой формации из команды Зеленского, то существенная часть граждан вообще не знает об их существовании.
Например, о главе украинского правительства Денисе Шмыгале не слышали 25%, доверяют ему всего 18%, не доверяют 54%.
Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову выражают доверие 32%, отрицательный ответ дали 36% респондентов, еще 26% не знают его.
Министру здравоохранения Максиму Степанову доверие выразили 19%, 36% не доверяют, 41% не знают такого.
Руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% не доверяют, 40% не знают такого.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова может рассчитывать на доверие 9% респондентов, не доверяют ей 38%, почти 50% не слышали о ней.