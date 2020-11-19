Большинство жителей Украины не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому, следует из опубликованных 19 ноября результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг»

Мина под Зеленского: экс-министр финансов вскрывает коррупционные схемы в президентской программе © скриншот видео "5 канал"

Недоверие к политикам старой формации существенно выше, чем к Зеленскому.

Так, лидеру партии «Европейская солидарность», пятому президенту Украины Петру Порошенко, доверяют только 23% респондентов, 74% не доверяют.

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко не доверяют 72%, доверяют 25%.

Главе МВД Арсену Авакову недоверие выразили 67%, и только 22% ему доверяют.

При этом одному из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 24% опрошенных, 52% не доверяют.

Что касается политиков новой формации из команды Зеленского, то существенная часть граждан вообще не знает об их существовании.

Например, о главе украинского правительства Денисе Шмыгале не слышали 25%, доверяют ему всего 18%, не доверяют 54%.

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову выражают доверие 32%, отрицательный ответ дали 36% респондентов, еще 26% не знают его.

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверие выразили 19%, 36% не доверяют, 41% не знают такого.

Руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% не доверяют, 40% не знают такого.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова может рассчитывать на доверие 9% респондентов, не доверяют ей 38%, почти 50% не слышали о ней.