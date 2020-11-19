Телеведущая Дана Борисова рассказала, что звезды шоу-бизнеса «фактически бедствуют» в период пандемии, потому что изначально упор в своей работе делали на массовые мероприятия, в том числе частные, пишет «Вечерняя Москва» 18 ноября

«Все, кто "заточен" был на корпоративы, сейчас палец сосут, поскольку никаких предложений нет. Тот же Рустам Солнцев и другие участники "Дома-2", которые выступали на закрытых вечеринках, фактически бедствуют», — сказала Борисова.

Пусть особняки продают: в сети разнесли Елену Воробей за просьбу о льготах для звезд © РИА Новости, Анатолий Медведь | Перейти в фотобанк Валерия Меладзе и юмористки Елены Воробей, это не каприз, а отражение реального положения дел в сфере шоу-бизнеса.

При этом сама ведущая заявила, что ее дела хоть и идут хуже обычного, но все не так критично, как у многих звезд, и так получилось, потому что она никогда не любила корпоративы и не делала основную ставку на них.

Борисова рассказала, что доходы она в основном получает с блога и рекламы. При этом телеведущая отметила, что пандемия все-таки больнее всего ударила по обычным людям, у которых нет накоплений в отличие от звезд.