Украинские пограничники не пустили в страну и запретили въезд на 3 года российскому актеру Кириллу Гребенщикову, 19 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины

Гончаренко предложил Корчевникову тур в Лукьяновское СИЗО © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Во время пограничного оформления сотрудники пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее», — говорится в сообщении ведомства.

Актер отрицал поездки на полуостров, по украинские пограничники заявили, что видели на его странице в Instagram фото с подписью «Крым, до свидания! Было круто».

В законодательстве Украины прописано, что въезжать на территорию Крыма можно только с соответствующего разрешения властей государства, а нарушителю грозит запрет на въезд на всю территорию страны сроком на 3 года.

В 2015 году Министерство культуры опубликовало черный список деятелей культуры, появление которых нежелательно на Украине. В их число вошли: Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, и список регулярно пополняется. Последним в него попал российский телеведущий Борис Корчевников.

В марте 2014 года жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией и полуостров вошел в состав Российской Федерации, но Украина по-прежнему считает территорию своей.