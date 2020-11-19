Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о доступной растаможке автомобилей с еврономерами. Она набрала почти 27 тысяч подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения главой государства

Владельцы машин с еврономерами пикетировали Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк напомнил, что 9 ноября в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрели несколько зарегистрированных законопроектов. Среди них №3704 и №3706 (их отмечал автор петиции), которые касаются внесения изменений в налоговый и таможенный кодексы.

На заседании создали рабочую группу, чтобы подготовить доработанный законопроект. Ее возглавил заместитель главы комитета, «слуга народа» Александр Ковальчук. В группу войдут также представители Кабинета министров.

«Для ускорения решения проблемной ситуации и выработки конструктивных решений с учетом позиций всех заинтересованных сторон мной направлено обращение к председателю Верховной Рады Украины Д. Разумкову с просьбой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив», — заверил президент.

Петицию о растаможке машин с европейскими номерами зарегистрировали в сентябре. В ней говорилось, что президентская партия «Слуга народа» должна выполнить данное избирателям обещание и решить вопрос доступной растаможки так называемых «евроблях». Автор отметил, что рабочая группа была создана еще в августе 2019 года при Министерстве инфраструктуры и с участием общественной организации «Авто Евро Сила». Два законопроекта по итогам работы зарегистрированы, но до сих пор не приняты.

«Председатель комитета финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, очевидно, попал под влияние автоолигархов и других заинтересованных лиц и умышленно хочет Вас подставить и умышленно не ставит законопроект о доступной растаможке 3704-3706 на повестку дня комитета для голосования… Общественность сообщает Вам, что устала ждать принятия закона о доступной растаможке! Трудно ожидать закон, когда практически каждый день грозят штрафы 170 тыс. грн. и конфискация автомобиля», — писал автор.

Владельцы «евроблях» периодически митингуют с осени 2018 года. Лидер общественной организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич показательно сжигал свой Land Rover в знак протеста против нового закона о "евробляхах", принятого парламентом 8 созыва.

При новой власти в конце октября 2020 года Кабмин разрешил полиции штрафовать водителей авто на европейских номерах. Водителя евробляхи, который не растаможил авто в Украине, ждет штраф 8500 гривен (23 тысячи рублей) на месте. Если такого водителя задерживают повторно в течение года, штраф уже 17 000 гривен (46 тысяч рублей), и водителя лишают права на управление транспортным средством на год, даже могут изъять авто.