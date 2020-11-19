Рыболовы обнаружили в сетях в Одесском заливе очень редкую рыбу — каменного окуня. Об этом на днях сообщили в Facebook-группе Госрыбагентства Украины

Рыба с «человеческими зубами» была обнаружена в Киеве - видео © zee5.mirtesen.ru

Специалисты отметили, что занесенный в Красную книгу каменный окунь является гермафродитом: в его половых железах развиваются как мужские, так и женские клетки. Икра и молоки, в свою очередь, у одной особи могут созревать в разное время, а сама рыба выполняет функции самца и самки.