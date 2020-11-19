«Каменный окунь — один из лучших охотников Черного моря, мастер подводной маскировки. Цвет тела окуня полностью совпадает с цветом каменных водорослей. Рыба ведет уединенный образ жизни, выбирая при этом подводные места с густыми зарослями», — написали в посте.
Специалисты отметили, что занесенный в Красную книгу каменный окунь является гермафродитом: в его половых железах развиваются как мужские, так и женские клетки. Икра и молоки, в свою очередь, у одной особи могут созревать в разное время, а сама рыба выполняет функции самца и самки.